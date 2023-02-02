2023台北國際書展／走進《電馭叛客》夜城 暢聊 Cyberpunk 世界觀

繼《電馭叛客2077》電玩遊戲改編的原創動畫影集《電馭叛客：邊緣行者》（Cyberpunk: Edgerunners）於去(2022)年9月19日上架 Netflix後造成轟動，在爛番茄網站上更是獲得了100%的熱烈好評，今(2/1)日台北國際書展隆重邀請到《獵魔士》和《電馭叛客：邊緣行者》 （Cyberpunk 2077）漫畫改編作者巴爾托什·史蒂伯爾(Bartosz Sztybor)以及《電馭叛客2077》衍生小說《電馭叛客：絕非巧合》作者拉法爾．科希克（Rafal Kosik）來台對談，與粉絲面對面暢聊電馭叛客故事後龐大的世界觀。

《電馭叛客：邊緣行者》設定在一個失序、野蠻、悲劇性的反烏托邦世界中。史蒂伯爾提及，電馭叛客是個黑暗面的世界，被企業、環境壓迫，描述人與科技世界的相互競逐，史蒂伯爾回憶起創作前期表示，製作過程中可以說是倒吃甘蔗，十分辛苦，因為要與日本動畫公司TRIGGER和Netflix三方做多次討論和修正，共花了兩到三年開發故事前景，成果最終出來後廣受到觀影者的喜歡，所以也十分開心。

當座談會主持人問到除了《電馭叛客》還推薦哪些影集或書籍，史蒂伯爾表示日本漫畫《攻殼機動隊》以及基努·李維主演的《捍衛機密》都是不錯的選擇，而科希克則是推薦德國知名電影導演弗里茨·朗所執導《大都會》（Metropolis）。

史蒂伯爾指出，《電馭叛客：絕非巧合》小說是由搶劫當作開場，到時候大家會看到小說中空前絕後的搶劫手法。史蒂伯爾也強調，作者可以用自己的觀點來看一樣的世界，並不一定要打造全新的世界才能創作，對作者來說，在創作過程最大的收穫是找到自己在故事中的位置，讀者也可以用不同的角度去看待這個世界。

粉絲們錯過今日的見面機會也別灰心，後續還會有兩場講座。巴爾托什·史蒂伯爾將在週四（2/2）16:30－17:30舉辦作家見面會：我們來談談…《獵魔士》；拉法爾．科希克則是在週五(2/3) 13:00－14:00舉辦作家見面會，地點皆在台北世貿一館的波蘭主題國館。

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）