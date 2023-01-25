2023台北國際書展／波蘭最美麗的書展：傳統、經典與前衛的碰撞

展覽簡介

以「美麗」為名的書籍設計，由「不只是圖書館」邀請「歐洲設計觀察家」龔維德及 Circle 設計微誌總編輯 Jessie 陳秋惠聯手策展，在 2023 年初第一檔推出【波蘭最美麗的書展】。「不只是圖書館」為台灣設計研究院轄下營運之場域之一，秉持「不只是」的概念，讓圖書館不只僅有閱讀書籍的功能，更透過展覽、講座、實驗和展演等活動，希望讓資源共享，並且達到促進創作者交流和教育推廣的寓意。回歸書籍的本質，本次展覽透過串聯 2023 年國際書展之主題國波蘭議題，並與財團法人台北書展基金會、波蘭臺北辦事處、波蘭圖書出版商協會(PTWK)[註1]、華沙大學圖書館等單位合作，為臺灣讀者帶來歷史長達六十二年悠久的2021年度波蘭最美麗的書競賽成果。

本次展出內容可以說是近年來的「最美麗的書」之最，43 件得獎加優選作品凌駕其他國家之上，加上曾多次獲得萊比錫「全世界最美麗的書」加冕的設計師 Ryszard Bienert 個人專區，總數超過 60 冊以上、難得一見的精彩作品，全數抵台！閱覽豐富的各類主題、特有的視覺語彙與精緻的印刷工藝，也勾勒出當代波蘭的「美麗」觀點與風貌——時而簡約、經典，時而前衛或古怪，雖然獨特卻也不悖離現實，充滿文學氣息與豐富情感，以書作為一種記錄與藝術表達的形式，同時也療癒、服務社會。

除了年度最美麗的書與 Ryszard Bienert 設計師特寫以外，展覽還囊括了科幻小說家「最美麗的萊姆 Stanislaw Lem 書封」，加上遠道而來的波蘭插畫家 Piotr Socha 所親自帶領的工作坊、競賽執行總監 / 設計師 Magdalena Frankowska 分享、波蘭譯者/作家林蔚昀文化導讀講座，以及 Circle 專訪波蘭設計專家，編輯內容出版的《波蘭最美麗的書》專刊，讓大家在靜動之中，感受波蘭語境下的閱讀體驗。

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展覽與相關活動資訊

展覽名稱｜波蘭最美麗的書展

展覽期間｜ 2023.1.17-3.19（週一休館；春節1/21除夕-1/24初三休館）

開放時間｜10:00 – 18:00（最後售票時間17:00）

展覽地點｜不只是圖書館

售票資訊｜線上 https://tdri.com.tw/；現場「設計點服務台」

主辦單位｜台灣設計研究院 不只是圖書館

協辦單位｜波蘭臺北辦事處、波蘭圖書出版商協會（PTWK）、華沙大學圖書館、Ryszard Bienert、財團法人台北書展基金會

展覽票價｜50元／40元（10人以上團體票）／符合優待票資格者免費

工作坊｜插畫家 Piotr Socha ｜ 2023/2/5 (日) 10:00 – 12:00

線上缐下講座｜《波蘭最美麗的書》競賽執行總監／設計師 Magdalena Frankowska｜2023/2/25 (六) 16:00 – 17:30

線下講座｜作家／波蘭文學譯者 林蔚昀｜2023/3/18 (六) 15:00 – 16:00

*備註： PTWK 是 Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (英譯：The Polish Society of Book Publishers) 的簡稱。

更多展覽與活動資訊詳見｜

台灣設計研究院官網：

https://www.tdri.org.tw/category/latest-news/eventandexhibition/

不只是圖書館臉書：https://www.facebook.com/NotJustLibrary/

●本文為 台北書展基金會授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「波蘭最美麗的書展：傳統、經典與前衛的碰撞」，未經同意，請勿轉載。