我是北地忍不住的春天──詩人鄭愁予手稿展覽和文學講座11/3登場！

每夜，星子們都來我的屋瓦上汲水 我在井底仰臥著，好深的井啊。 自從有了天窗 就像親手揭開覆身的冰雪 ──我是北地忍不住的春天 鄭愁予〈天窗〉

抒情詩人鄭愁予，如一顆璀璨且久放的星芒，其詩與其人的溫煦光芒，在抒情詩傳統與臺灣現代詩的拓疆闢野之間輝耀，放光長逾一甲子的歲月。在臺灣戰後現代詩語言的重建上，鄭愁予始終以純粹的詩人身分，已自身的宏大創作與獨樹細緻的抒情語言，為臺灣的現代詩歌造柢了深厚的基礎。其詩集從早期飽富浪漫詩思者，如《窗外的女奴》、《燕人行》、《雪的可能》……等，乃至晚期創作更趨於哲思深沉，如其經典之作《寂寞的人坐著看花》，鄭愁予的一首首詩句，猶如一顆顆星宿，照耀、啟發了無數詩人的詩思，亦在臺灣現代文學史上，鑄就古典與現代的詩歌美學之鎔合典範。

為紀念詩人鄭愁予的詩歌成就與人格高度，母校國立臺北大學選擇了颯爽轉涼的初秋時分，於2025年11月3日（一），於三峽校區的圖書館舉辦「鄭愁予的詩──我是北地忍不住的春天，手稿展覽開展儀式」，從近午時分開始，展出鄭愁予先生首度面世的六首詩文七頁手抄文稿！詩人手稿現收藏於母校圖書館A棟一樓展示區，詩人手跡墨痕更將聯展一整個月（至12月4日）。

此次手稿展覽活動，延續了整整十二年前、同樣在金秋時分（2013年10月）所舉辦過的「宇宙的遊子——鄭愁予詩文展」之精神內涵，再度展獻詩人所贈予母校的六首詩文七頁手稿，並於國立臺北大學校慶之際，重新翻閱新一章的文學冊葉，同時緬懷這位已然游向八方的宇宙遊子——經典詩人暨傑出校友鄭愁予。

關於本次詩人詩稿之展覽，尤其值得一提的軼事為──鄭愁予因為青壯年期在國外長年生活，對於自己的中文字手寫筆跡並不滿意，為了追求完美的詩稿筆跡，甚至一度邊寫邊撕，直至寫到詩人自己過了關、方纔罷休，而這七頁得來不易的手抄稿，則由詩人親手交付予母校國立臺北大學圖書館保存。

詩人所留贈的字跡之靈動珍妙，不在話下，而這份文學遺產，亦深深連結著身為校友的鄭愁予和母校之間的跨時空情誼，為今年的校慶更加添一冊詩歌的時代風景，在觀影與觀詩的同時，更教人懷想詩人美好的音容風骨，彷若一整座現代詩的星空，熠熠爍光。

2025年11月3日（一）活動流程 一、開展儀式（11:30~12:10） 開場、回顧、致詞、合影｜主持：曾琮琇 地點：國立臺北大學圖書館B棟六樓國際會議室 二、文學講座（13:10~15:00） 「他們在島嶼寫作」《如霧起時》公播版影像節選放映 觀影會後詩人座談｜對談人：楊佳嫻、崔舜華 地點：國立臺北大學圖書館B棟二樓「思巢」

