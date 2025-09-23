父女16小時對談　前副總統最柔軟的一面，原來是「虧欠」

在生命的起點，父母常是我們最早的導師。教師節將至，前副總統陳建仁與女兒陳怡如，透過長達16小時的深度對話，將家庭的愛與遺憾化為有聲書－《左腦爸爸、右腦女兒》，近期在Hami書城「月讀包」正式上架。

陳建仁，這位我們都熟悉的前副總統、中研院院士，有段大家可能不熟悉的過去，他曾在大學聯考失常、也曾在留學考試三度落榜，但最真特別的是，他覺得自己是一位對家人有「虧欠」的爸爸。

這本有聲書《左腦爸爸、右腦女兒》，全書源自8次、長達 16 小時的深度交流，談及家庭、信仰、挫折與生命，展現出父女間難得的真誠對話。每一段都像一面鏡子，映照出我們與父母、與孩子之間，那些未曾說出口的愛與遺憾。透過父女的長時間坦白及真誠的對談。

「每朵烏雲都有金邊。」父女倆在對話中不斷提到這份信念，即使在最黑暗的時刻，愛與信念，都能成為他們前進的光。這本有聲書特別之處，不在於政治人物的公開形象，而在於一位父親對家人的「虧欠」、以及一位女兒第一次聽見父親脆弱的時刻。從大學聯考失常、留考落榜，到年少孤單、被排擠的心情，父女交錯的故事成為彼此的鏡子，也映照出讀者自身的家庭經驗。

這本有聲書的誕生初衷，來自陳怡如對病友與長輩的關懷，陳怡如指出，有聲書形式特別適合病友與長輩，「希望讓不方便閱讀的人，也能聽見愛與智慧」。

《左腦爸爸、右腦女兒》有聲書已上架Hami書城「月讀包」！無論你是因為忙碌沒空看書，還是習慣用聲音陪伴自己，現在只要戴上耳機，就能隨時走進這場感人肺腑的對話。

父女倆共同呼籲：「回家跟家人多說說話吧！」在變動不安的數位時代，不妨暫別影音軟體，戴上耳機。透過兩人溫暖的對話，走入兩人的生命智慧。或許你也能在過程中，找回屬於你與家的連結。

《左腦爸爸、右腦女兒》現已上架Hami 書城月讀包「聽書」：https://hamibook.tw/TGAa7

