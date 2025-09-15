秋日養生學：茶香與書香的雙重滋養

秋意漸濃，正是養生調理的好時節。中醫經典《黃帝內經》提到「秋三月，謂容平」，意思是要順應秋季收斂之氣，安定神心。空氣濕度下降之際，若能在飲食、作息上配合節氣，不僅有助於健康，也能在繁忙生活中獲得調整。

書香盈室：知識延伸到日常餐桌

秋天的調養，不只在作息，也在餐桌選擇。Hami書城推出超值學習方案：Hami書城推出超值學習方案，享受Hami書城月讀包與OMIA PLUS雙平台服務，原價每月448元，優惠價199元。不僅享有萬本書報雜誌無限暢讀、還可觀看OMIA PLUS上千堂影音課程，涵蓋興趣培養、AI新知、職場技巧等領域。本月的主題「食慾之Chill」特別聚焦飲食養生，從料理技巧到食材文化，從飲食歷史到品酒課程，幫助讀者學習健康飲食方式。

透過閱讀與學習，料理不再只是滿足口腹，更是一種文化探索。理解食材的特性，搭配出合宜的飲食，就能呼應中醫「飲食有節」的精神。訂閱方案還加贈Hami Point 50點，讓讀者在知識累積之外，也享有實際回饋。對於想把養生觀念落實到日常生活的讀者而言，這樣的方案正好提供便利與實用的選擇。

Hami書城策畫「食慾之Chill」主題活動，幫助讀者學習健康飲食。（圖／Hami書城）

茶香入心：品茗亦是養生之道

閒暇時喝茶，不僅靜心，亦養生。Hami書城推出「線上茶藝課×台灣得獎茶葉禮盒」，讓學員一次購入好茶與品茶課程。透過專業茶藝師線上指導，掌握沖泡、品茗技巧，並實際品茗「慕耕活」茶品，讓您得以涵養生活美學。臨近中秋佳節，此禮盒也非常適合作為贈禮，讓收到的人不只喝好茶，更能學到難得的茶知識。

此外，Hami書城針對中華電信會員推出專屬優惠方案，即日起至9月30日止，申租Hami書城月讀包年約方案優惠價100元起，每月再送最高10GB上網流量，並加碼抽Hami Point 1,000 點（共3名）。對於需要隨時閱讀的族群而言，是兼顧知識與行動需求的划算選擇。

秋日書展：從飲食到心靈的全方位調理

因應季節需求，Hami書城同步推出「秋季養生療癒書展」，精選書籍85折。主題涵蓋飲食調理、中醫養生、情緒紓壓與生活風格四大方向，幫助讀者在轉涼的時節補足元氣，維持身心平衡。

這些選書不僅提供食補建議，也提醒人們在心理上適度放鬆，在生活上培養質感。秋天既是收穫的季節，也是沉澱的時刻。透過書籍，讀者能夠一次掌握從飲食到心靈的全方位知識，讓日常生活更為自在。

轉涼時間，適合補充新知、養足過冬的元氣。（圖／Hami書城）

不論是藉由茶禮傳遞祝福，還是透過閱讀與學習來充實自己，Hami書城在這個秋天，陪伴民眾在茶香與書香中獲得能量，打造學員專屬的「秋日養生學」。學習讓我們不只照顧好身體，也在心靈上留一份餘裕。

Hami書城推出超值學習方案：https://hamibook.tw/kFLh3

線上茶藝課×台灣得獎茶葉禮盒：https://hamibook.tw/pHLHT

中華電信網路門市：https://hamibook.tw/tTHmC

秋日療癒書展：https://hamibook.tw/TWvZH

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡