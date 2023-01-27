2023台北國際書展／自學韓文，人人都做得到！

文／日月文化

全台第一本韓語自學指南！非韓語系畢業，靠自學拿到新韓檢（TOPIK）最高級六級，成為專業韓語教師，自學韓文，你也可以！

【活動介紹】

韓語學習書暢銷作家、人氣韓語教師——阿敏將親自到2023台北國際書展現場，與讀者們近距離分享學習韓語的心法，並訴說自己學韓文一路以來的故事。一小時的活動，不僅會有豐富的經驗分享，也會有QA互動時間，阿敏老師將一一為聽眾解答韓語學習路上的各種疑難雜症，讓現場讀者滿載而歸。

【講者介紹】阿敏

新竹教育大學（現清華大學）應用科學系畢業，藉由自學通過新韓檢（TOPIK）最高級6級。曾任清大推廣教育中心、竹東高中、康乃薾小學等各教育機構韓語講師，亦開過多堂線上課程與YouTube直播課程，累積豐富教學經驗。身為理科人，擅長邏輯思考，快速歸納出重點。藉此能將複雜的文法，用一目了然的方式整理出來，不僅成功自學韓文，還幫助許多學生輕鬆學會、愛上韓文。

目前同時經營社群Facebook、Instagram「阿敏的韓文札記」與YouTube「阿敏與雷吉娜的超有趣韓文 Learn Korean with us」，分享許多韓語學習資源。由於知道自學者沒有老師可以問的苦，希望藉由頻道讓大家少走冤枉路，節省獨自摸索的時間。

【講者著作】

書籍《韓語自學力》記錄作者阿敏自學韓文的過程以及摸索出的學習方法。無私分享具邏輯條理的筆記整理術，提供基礎文法教學筆記，期盼所有韓文自學者能少走些彎路，找到適合自己的學習方式與正確資源。拜韓流KPOP所賜，韓語儼然已成為時下最熱門的第二外語，而《韓語自學力》作為全台第一本韓語自學指南，銷售成績亮眼。

【活動資訊】 講座主題：自學韓文，人人都做得到！ 主講人：阿敏 時間：2/1（三） 10:30－11:30 地點：台北國際書展黃沙龍（台北世界貿易中心展覽一館 台北市信義路五段五號1樓） 主辦：日月文化出版股份有限公司 活動網頁：FB請搜尋 EZKorea 韓星帶你學韓語