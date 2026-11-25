文／Betty Apple

首先，我希望你在閱讀這段文字前，將這個播放清單打開來聽。其實就是我對空間的感受，以及所發生的小小故事。這個選曲手記前傳這麼冗長與碎片，也就像是深夜即將啟航的思緒蔓延。音樂不是純粹身體的舞動，而是喝著咖啡與酒，跟著許多奇異當代思潮的文字在嘗試捕捉、討論那些身體、情慾的姿態。

秋書室是二手書的深夜沙龍，充盈著咖啡香氣。但最特別的是她們也播放音樂。不是粗製濫造的罐頭清新——通常我很不愛去咖啡廳 ，因為他們選的音樂真的是太干擾我可以廣袤無邊的潛意識瘋狂。然而秋書室總精選細膩深厚的電子聲響，讓你搖擺著，卻不是那種土俗的搔首弄姿，這也是令我的鍾愛的原因。

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對我而言，靈感就像是貓，或是鳥，更甚就是海妖、人魚，你可不是呼喚了、桌子放了她就來的。對我在創作藝術而言，這是一場生命的搏鬥，播放的音樂必須與它共振，它們才能出現。而他們所播放的音樂，經常與文字相談甚歡，讓這座空間充滿了文人思潮，幫我把靈感找出。這是我連在台北都很少見的場域。

在秋書室，被無數書籍圍繞，有許多充滿奇異幻色、人文思辨的瘋狂碎語；當突然想找靈感卻苦無石頭扔向腦海時，這裡的硬殼工業創造的藝術品，跟著咖啡開始在黑冷的書香中產生一種——秋天的書堆裡的香氣，有點渙散、有點雅趣、有點淒美，有著那情色之初的流轉飛梭，那是屬於一個我最喜歡在嘉義的夜晚，我的夜晚。

秋書室反對人們帶電腦，他們希望人們到那裡，點一杯咖啡，盡情閱讀。當你知道了秋書室的創始，與整間空間宛如異星降落在兩條路口中，以巨型鐵銹大門護佑著，創辦人邱斯基就是這麼想的——寄望有一群人能產出那股思辨能量，像是下載宇宙真理的元素暢談，而非只是死人般看著螢幕一滑又一滑的隻字片語，腦子被操弄著。

嘉義的夜晚沒有太多可以去的地方，這成了一個「知識的舞場」，有三五個人，偶爾還帶著自己的食物去與他人分享，像是午夜沙龍，些許人在門口抽著菸。大家時常看著書，只是越夜晚的時候人們開始嘰嘰喳喳起來，有時互相認識，有時也討論看到的書的內容。當我覺得腦袋被媒體的世界給掏弄得瘋狂、已經沒有正常文句的邏輯，此時像是一個完美的開腦世界，有著成千上萬的文字神擘一起探究這個宇宙的組成。

「秋書室」一景。圖／秋書室 提供

「秋書室」一景。圖／秋書室 提供

聲音藝術家Betty Apple。圖／秋書室 提供

「秋書室」一景。圖／秋書室 提供

在這裡，我跟守門員店長小炚剛好有一些自己有趣的小遊戲：看看今天心裡需要什麼，就會拿起那本書，打開看其中一段文字。好像是求籤問秋書室這個空間，你覺得我今天之所以走到這個地步需要什麼？甚至，是誰需要什麼？

Betty Apple與店長小炚合影。圖／小炚 提供

就像是反映了現實似的，整間店給我的感覺像是夜晚裡出現的巫，在不經意的瞬間突然引領人們進入潛意識最豐沛的狀態，也指引著我們思考命運？前段時間我經歷了被奇怪的不熟識的來路不明的友情感情瞞騙、進入自我懷疑與生命的低谷；雖很奇特的是還有學長在嘉義把我給接著、讓我去做戲劇顧問，回頭看見自己的戲劇起源。

事情像是夢境一樣莫名地疊合起來。

那時也跟好友正在進行實驗電影的拍攝，靈感來自於我今年的表演作品——人類古老的文字紀錄中，那位同時掌管性愛、肉身歡愉、戰爭、政治權力與金星，也是唯一主動走入冥界、經歷徹底死亡又重返人間的神祇：伊蓮娜（後來的巴比倫女神伊絲塔 Ishtar）。我試圖捕捉將她迎請至我身上的感受。在那時，由於我們曾為了拍攝爭執我還大哭過，也帶給我巨大情感波瀾。

回到嘉義後我必須一個人靜下來好好寫作，而我的家中沒辦法供給我這樣的空間思考。為了想找到角色，帶著這種百轉千迴走進了秋書室。印象最深刻的是在一樓店裡鑲在水泥牆上的鐵架放著的電影導演大衛林區的書《在夢中》，看見他，彷彿在最無助的時候突然出現一名智者，給予我十分奇幻的生命搖撼。

「秋書室」一景。圖／秋書室 提供

正好我要寫想像中的電影腳本主角內容，翻到他講述寫《藍絲絨》電影劇本時大部分都從夢中取材，他說他喜歡夢的邏輯。越發奇怪的是，我最近發生的事與玫瑰花有關，也跟《藍絲絨》開場玫瑰花與其腐爛所述說的呼應；本來是在寫自己的作品，看著他如何創作卻越發像是在對照我此刻的生命經驗：

書名：《在夢中》

作者：大衛．林區、克莉絲汀娜．麥坎娜

出版社：時報出版

出版日期：2020年01月21日

因為每個人都是善與惡的混合體。幾乎每個人的內在都是暗潮洶湧的，我不覺得大部分的人了解自己的黑暗面。人們欺騙自己，都認為自己很好，別人都有錯。但人都有慾望。就像瑪赫西說的，「生而為人總會想要更多，但也是慾望會帶你的心回家。」每個人最終都會找到自己的路。 ——擷取自《在夢中》

因為深夜的關係，店裡人很少，身邊都是書，我直愣愣看著這段話，掉進了《藍絲絨》電影製作過程的哲學思想。實在令人感到神秘弔詭、也是我喜歡重疊發現世界的是：當我看到《藍絲絨》劇本寫完的時間是 1985 年 7 月 24 日，而我尋找靈感的此刻，正是 7 月 23 日跨 24 日的夜晚。似乎是一種巧合，也像一個夢境，身邊飄忽的語境文字成了奇妙的籤詩解答，本來是去創作的，卻在別人的創作裡找到了靈感。此時樓下飄出了音樂。我想，這份選曲手記，正以今年夏天發生的小故事為開場絮語，也是我對這座空間的感受，或許也是向直覺引領所見的《在夢中》致敬。

這次的選曲大部分都有專屬音樂錄影帶，不是特別清晰，像夢一樣引領我們跳進潛意識與文字之間最順滑、無法言喻的事——他訴說著文字所無法言說、而正在訴說的那件事情。

打開秋書室大門對我而言，就像大衛林區《藍絲絨》電影裡的 Julee Cruise 飄飄然地唱著〈Mysteries of Love〉：

Sometimes a wind blows And you and I Float in love And kiss forever In a darkness And the mysteries of love Come clear And dance in light In you In me And show that we are love

以此開場秋書室，彷彿看見整間挑高兩倍、廢棄船廠鐵片建造的二手書與人生哲思殿堂。

「秋書室」一景。圖／秋書室 提供

「秋書室」一景。圖／秋書室 提供

「秋書室」一景。圖／秋書室 提供

隨後你感覺到的像是日本遠古的那個夢境，由我最敬愛的女詩人與音樂家之一 Laurie Anderson，如預言般唱著關於展開。

再來是我做的劇場配樂〈拜請哪吒三太子〉——當時得知曾祖父曾經進了山中，而後成了道教的五太子乩童以及起死回生的神秘故事，我在嘉義自己狹小的房間做出這首歌曲，呼應著嘉義。

緊接著是我近來很喜愛的阿姆斯特丹電子音樂製作人 Ignez 的〈Enchant（施魅／著迷）〉——他常以製作海洋鐵克諾自稱——緩緩升起各國巫的喚醒，迎接北歐女巫製作人 Fever Ray 的〈What They Call Us〉在當代電腦資本主義下的酷兒反叛。

接上是〈Witch〉，由比利時裔加拿大製作人 Apashe 與烏克蘭歌手 Alina Pash 於 2022 年合作推出的單曲，以烏克蘭文化中的巫女與薩滿傳說為靈感。

選曲在後展開一系列部落戰鼓與工業鐵克諾交織的儀式性低頻，催眠，接著是後工業龐克電子的情慾，從而鋪展出這整座空間對我而言的書、咖啡與深夜漫聊之深度。

最後由台灣電子音樂廠牌「泊人」、以台灣山與海田野錄音啟發創作的環境聲響製作人 Gary 與 Vice City 創作曲目結尾，希望喚起我們對台灣這片土地美麗夢境能量，面向大海、面向山林——感受愛，以愛點光找到自己的路。

作者簡介： 聲音藝術家Betty Apple。Wonderfruit Festival, photo by Beven Lan 倍帝愛波 Betty Apple（b. 1986，臺灣）

倍帝愛波（Betty Apple），台灣前衛聲音與現場藝術家，畢業於國立臺北藝術大學戲劇學系及新媒體藝術研究所。她將劇場身體訓練與地下銳舞文化熔於一爐，以「身體政治」與「操演性」為核心架構，大膽挪用日常消費物件與次文化符號；創作領域橫跨現場藝術（Live Art）、聲音藝術、DJ、電子音樂製作及錄像攝影。 2026 年持續活躍於跨界出版與前衛聲響現場，與恆成紙業、攝影師林建文及設計師洪彰聯攜手，於臺北國際書展發表攝影集《愛浮露倍帝 Aphrobite》暨第六代《維納斯美術紙》紙樣工具書。歷年重要展演包括：新加坡藝術週 x 聲波薩滿音樂藝術祭（2026）、澳洲亞太表演藝術三年展《The B_B》（Asia TOPA，2025），以及丹麥哥本哈根個展《Mermaid Awaking Club》（2023）。錄像作品《Signals From The Future》曾獲法國《解放報》專題報導，並於 2026 年受 NOWNESS Asia 與法國 ARTE 深度訪談；此外，亦多次受邀操刀設計師品牌 JENN LEE 時裝週大秀配樂（2023、2024）及何曉玫舞團《默島新樂園》劇場聲音設計。

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