不輕易從工作移開專注力，就是在職場生存戰的首要存活法則

文／金敃澈

找到公司裡最重要的事

書名：《不辭職也能快樂！20年上班族不當厭世社畜，升級理想人生的工作法》 作者：金敃澈 出版社：時報出版 出版時間：2025年4月22日

「你這個沒上過班的傢伙！」這種話，通常都是用來貶低一個人不知民間疾苦。但對某個人來說，這句話卻是一種讚賞，那個人就是《未生》的作者尹胎鎬。從來沒上過班的人，怎麼有辦法畫出這種漫畫？其實尹胎鎬作家也曾經隸屬於某個類似公司的社會組織，只是沒有任職大企業的經驗，卻能畫出《未生》這部漫畫，寫實地描述大企業的生態。不僅故事超有趣，也能從中看出他過人的洞察力與說服力（我就是想把所有稱讚的詞彙都拿出來用在他身上）。我相信為了做到這個程度一定做過很多努力。一想到這裡，我實在捨不得一下就把漫畫看完。當然，想趕快看後續劇情的心情，總是會贏過對作家感到不好意思的心情。

每次看《未生》，有一個場景都會讓我想當場下跪膜拜作者。那個我總是無法輕易跳過，每看必激動的場景，就是描述主動揭露朴科長於約旦事業收賄之後，吳科長的團隊所面臨的情況。接獲檢舉後，公司啟動監察程序，並緊急對所有員工展開倫理教育。收賄的人跟批准事業的人紛紛辭職，公司裡有些人同情這些收賄者，認為大家同事一場，吳科長他們實在不需要這樣不留情面。在這樣窘迫的情況下，吳科長與營業三組始終不發一語，默默做自己的事。他們沒有宣揚自己的豐功偉業，沒有試圖把自己塑造成懲奸除惡的英雄，也沒有到處宣揚不為人知的內情以博取同情，更沒有反駁那些同情論者，就只是專注在工作上。

營業三組十分安靜。沒有人提起朴科長的事，大家都沉默不語。我們所創造的成果與其說是開心，更接近於令人難過、惋惜。（中略）也許是這樣，大家才用工作來逃避吧。我們能做的，也就只有工作了。 ──節錄自《未生》

吳科長選擇不去看團隊裡的空缺，而是緊緊黏在辦公桌前。他的背影彷彿在告訴所有人：我現在能做的也只有工作了。每每看到這一幕，我都一定會哭。漫畫連載期間我在公司邊看邊哭，後來重溫也還是會在這段哭出來。出版單行本後，我買回來重看又哭了一遍，而且此刻的我依然在哭。我太了解那種心情了，實在沒辦法不想起自己經歷這種情緒的當下，因此完全無法跳過這段劇情。

「一帆風順的職場生活」大概是個只存在於神話的概念，世上才沒有這種東西。無論一個人外表看似再怎麼一帆風順，只要稍稍窺探他的職場生活，就會發現他一定遭遇過許多困難，內心早已傷痕累累。天底下哪有什麼一帆風順？上過班的人都知道，你會因為不想看到某個人的臉而選擇不吃午餐、會光想到某個人的聲音就呼吸困難，甚至某些時刻會讓你根本不想出門上班。我當然也一樣。不過在這裡細數我崎嶇的職場生活，也沒有太大意義。我不想把能量用來詆毀別人，更不想細細回想當時無比痛苦的自己。只不過一想到當時的自己，我總會忍不住聯想到拚命往前跑的賽馬，這確實會讓我想好好擁抱一下當時的那個我。

賽馬在比賽時，眼睛的左右兩側都會被遮住，讓牠們只能拚命往前跑。馬跟人不同，眼睛在臉的左右兩側，若不戴上眼罩遮住視線，便能看見四周的景色。在旁並肩奔跑的馬匹、遠方吶喊加油的人聲，對賽馬來說都是太大的刺激。所以必須戴上眼罩，有時甚至得塞住耳朵。牠們的目標只有終點，只能往前跑。賽馬必須不看任何其他事物、不聽其他聲音，一步一步咯噔咯噔向前跑。牠們今天來到這座賽場，目的就只是為了跑。

每當我遇到危險，我就會像賽馬一樣狂奔，選擇對其他事視而不見，目光只看一處。是的，我跟吳科長一樣，會用工作來逃避現實。畢竟除了工作，我也沒什麼好做的。當組長跟同事紛紛辭職，留下堆積如山的工作時，我依然坐在位置上埋頭苦幹。

我頭也不回，不去看身旁那一直空著的座位，一個人把A提案到D提案的文案全部寫完、一個人從中選出最好的文案，並把成果寄給廣告主。收到回饋後，我一個人配著咖啡改稿，拿著改好的稿子進錄音室。即使有人來找我，問我究竟發生了什麼事，我也不會多做解釋。要是非要一一說清楚，那得耗費太多能量。

隔壁組的人特地為了我安排一次酒局，我卻跑到不太會喝酒的同事家裡躲著。在充滿政治意涵的言語與自私批判滿天飛的戰場上，我若無其事地維持一號表情做自己的事。我每天都用最快的速度處理完工作，便逃回家躲起來。即便奇怪的前輩天天纏著我想聽八卦，我依然閉口不語。我一個人吃午餐，吃完就回座位上繼續工作。我專注在工作上，避免該做的事擠在一起，變得一團混亂。因為我今天來公司，就是為了把工作做好。

我眼裡只有工作，一步一步慢慢前進。每天上班，我都在想今天有什麼事要做，下班時則在思考有沒有漏掉什麼沒做。而最令我意外的是，即便每天都這麼專注地把事情處理完，隔天仍會有新的事情需要我專心處理。我也曾經像吳科長一樣躲進工作裡，試圖讓自己平安度過某個驚滔駭浪的時期。

當時大搞政治的人、折磨我的人、在背後扯腿的人，現在全都從我眼前消失了。這些人現在想必也都吃好睡好，但在這一切的最後，存活下來的只有我。畢竟在當時，只有我一個人不理會其他事，只專注於工作。我默默堅守崗位，贏得工作對我的信任，也讓我得到他人的信任。當然我很清楚，這並非職場生活的全部，職場有政治、有人際關係、有無恥的手段，也有堅定不移的同志情誼，但那些都不是我手中的牌。越是面對這樣的情況，我越要握緊手中的工作。因為這裡是公司，我們聚在這裡，都是為了工作。《未生》裡的吳科長，不是早就說過了：

既然來到公司，那就專心工作啦，工作。不要轉移注意力。你們知道為什麼人很容易無法自拔地沉迷遊戲嗎？是因為開始玩遊戲才有機會沉迷啊。明明是該來工作的，卻玩起了遊戲，你當然會身陷在遊戲裡。 ──節錄自《未生》

當然，這或許是我跟吳科長的方式。有些人會依靠了解自己的同事撐過艱困時期、有些人選擇仰賴可靠的上司突破困境、有些人依賴酒精、有些人離職，有些人會正面迎戰。可能的方法有很多，但我唯一不建議的，就是讓自己加入並沉迷於權力遊戲。大家都很清楚，即便是奧運，要有一場乾淨的比賽也不是件易事，而現實生活只會比運動競賽更混亂。這裡沒有事先訂好的規則、沒有裁判。你會發現你以為的裁判其實是對方的人，對方根本不打算公平競爭，贏的可能性微乎其微。你以為開始這場遊戲是為了保護自己，殊不知從踏入其中的那一刻起，就已經身陷泥淖。

有時候我們必須把眼光放寬、放高、放遠，有時候則需要放窄、放低、小。專注在最重要的事情上，不去理會其他不重要的。你要決定在這段時間裡，自己的視線得放在哪裡，明確告訴自己什麼才是最重要的。而對我來說，最重要的就是工作，畢竟這裡是公司。

●本文摘選自時報出版之《不辭職也能快樂！20年上班族不當厭世社畜，升級理想人生的工作法》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡