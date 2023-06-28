經營人脈只能靠交際？想有職場好人緣，先掌握「這個」關鍵

文／姚詩豪、張國洋

經營人脈，只能靠交際？

我曾遇過一個有趣的人際關係提問，內容大致如下：某聽眾自認是個內向的人，不太擅長社交。他的第一份工作，不算喜歡，做得也有些辛苦，加上他中午偏好獨自安靜吃飯，下班後也鮮少參加同事們的桌遊、KTV等活動，讓他雖然不至於被討厭，但也說不上擁有好人緣。

過了不久，這位聽眾換了第二份工作，他非常喜歡，做得也很起勁、很有成就感，同事也相當佩服他的專業，時常跑來向他請教，而他也有問必答，樂於分享自己的心法。

他覺得很奇怪，明明自己依舊內向害羞，中午一樣自己吃飯，下班後也不跟同事交際，可是他在第二份工作的人際關係，卻明顯比第一份工作好上許多。

看到這個提問，我就想到我授課時常常強調的：「人際關係的本質，取決於你能否滿足所在場域存在的目的。」每個場域都有它預設的規則，新進入一個場域，你需要弄懂它的規則。當你找到答案，並成功加以把握，你的人際關係自然不會差。

大家不妨回想一下，我們當學生時，班上是不是總有些風雲人物，個性外向開朗、風趣幽默，因此身邊總圍繞著眾多朋友？這些風雲人物的形象多少影響了我們對「社交」的認知，彷彿必須具備幽默、外向的特質，才能擁有好人緣。

可是再仔細一想，應該也會想起，每到考試前，大家總會圍著班上成績好的幾位「學霸」同學問問題。只要他們願意為大家解惑，就算個性比較內向、害羞，人際關係通常也不會太差。

這是因為大家來學校，最大的目的就是「升學」，每個學生都想考出好成績，進到更好的學校就讀，至於平常的打打鬧鬧，大多也只是學校生活的調劑。由於「學霸」同學們無意間滿足了「學校」這個場域存在的目的，所以他們不見得要幽默、外向，也能有不錯的人際關係。

反過來說，當你無法滿足所在場域存在的目的，其他人要不是跟你互動時意興闌珊，不然就是根本懶得理你，你的人際關係自然也好不到哪裡去。這點我個人也有一次很深刻的體驗，是我人生唯一的一次相親經驗。

當時我研究所剛畢業，正準備入伍服兵役，有位很熟的學妹要去參加一場大型的團體相親，就是那種「男生女生分坐兩列，每談十分鐘就換位子」的活動。學妹要我跟其他幾位同學陪他一起去壯膽，我覺得新奇，也就跟著去湊熱鬧。

到了現場後我原本只是在一旁「觀禮」，沒想到當天女生人數比男生還多，於是主辦單位急著找男生補位，我和幾位同學就這樣半推半就地被拉上了前線。

聊過幾輪，我很驚訝地發現女生們對我的態度非常冷淡。大部分人都只是禮貌性地聊幾句，就不再跟我說話；有的人邊聊邊東張西望，我還記得還有一位女生甚至當著我的面開始補妝，明顯是對我沒興趣，正等著時間到要換人。

活動結束後，我和其他幾個男同學打聽了一下，發現大家的遭遇都很相似，連長得很帥的同學也不例外。

後來我才搞懂，其實那天的相親活動非常正式，參與者的年紀幾乎都比我們大，而且大家盛裝出席，都是很認真地想找到適合結婚的對象。而我們幾個一看就是剛畢業的學生，穿著也比較隨便，顯然不是這些職場女生們的目標。所以就算我再會聊天、人再幽默，他們也懶得搭理我，我不怪他們，因為是我自己違背了大家出席這場「相親活動」的目的。

當然，不是每個場域存在的目的，都像學校或那場相親活動一樣好判斷，甚至有些特殊場合表面上的存在目的和真實目的相距甚遠，就好比以前的當兵。

我當兵大約是二、三十年前的事（現在軍中狀況應該改變不少了），當時剛派到外島，我以為「軍隊」存在的目的，就是要透過扎實訓練，達到保家衛國的目標。

可是我進部隊後才發現，不管是身為義務役的我們，還是部隊裡的志願役長官們，大家的目標其實都只想平安退伍。所以，有些「過度認真」的士兵，反而容易成為大家眼中的麻煩人物。

舉例來說，遇到上級來進行裝備檢查，照例部隊應該要把所有裝備拿出來清潔保養。可是，有些裝備比較特殊，長官們為了避免遺失，反而會把這些特殊裝備上鎖，跳過不去保養，還嚴禁我們隨意碰觸。

但部隊裡有些士兵就傻傻地堅持要保養所有裝備，連那些上鎖的特殊裝備也不例外，甚至還不知從哪弄來鑰匙打開櫃子，把特殊裝備拿出來清潔，結果這些人的「認真」，最後卻換來長官的一頓痛罵。

類似的事發生幾次之後，我意識到，原來和部隊長官打好關係的關鍵，就是不要給他們添麻煩，而不是自顧自地追求極致。搞懂這點，在部隊裡的人際關係就不會太差，足以平安無事地度過這兩年。

書名：《大人學破局思考：從關鍵小事看出職場大局【Apple Podcast 年度熱門節目】》 作者：姚詩豪、張國洋 出版社：三采文化 出版日期：2023年6月30日

我想透過相親與當兵這兩個經驗提醒大家，偶爾我們都會身處這種表面規則與實際規則不同的環境，這時候就一定要看懂真正的遊戲規則，也就是我們常講的「局」。有了這個概念，我們再回頭來看聽眾提出的問題，應該會清楚許多。

在職場，大家來上班的最大目的就是要一起把事情做完、領了薪水準時回家。換句話說，「合作」就是職場存在的目的之一，也是你能否擁有好人緣的關鍵。

在提問聽眾的經驗裡，他在第二份工作中找到了自己的天賦熱情，不僅做得更開心、更有成就感，也很快展現出專業價值，並能幫助同事解決問題。顯然這位聽眾的存在，幫助團隊解決許多工作上的挑戰，讓大家可以早點下班、提早滿足業績目標。

有了這個前提，即使這位聽眾害羞內向、中午很少跟同事吃飯，下班後也不太跟同事出遊，他的人緣依舊不會太差，因為他精準把握了「職場」這個場域存在的本質：幫助同事完成工作，順利下班！

我認為，良好人際關係的關鍵，其實萬變不離其宗，關鍵只在你是否「看懂所在場域存在的目的」。至於講話是否好笑、中午會不會和大家一起聊天吃飯、有沒有出席下班後的娛樂活動，真的都不是重點。

來到一個新場域，多留心觀察各種人際互動背後的核心價值是什麼，再緊緊地把握這個核心價值，那麼你的人際關係就算沒有一百分，至少也有八、九十分了。

大人的Small Talk 1. 人際關係的本質，取決於你能否滿足所在場域存在的目的。當你把握住所在場域的規則，你的人際關係自然不差。 2. 當你無法滿足所在場域存在的目的，其他人要不是跟你互動時意興闌珊，不然就是根本懶得理你。 3. 講話是否好笑、中午會不會和大家一起聊天吃飯、有沒有出席下班後的娛樂活動，都不是「良好職場人際關係」的關鍵。 4. 不是每個場域的存在目的，都像學校或相親活動一樣好判斷，甚至有些特殊場合表面上的存在目的和真實目的相距甚遠。 5. 大家來上班的最大目的就是一起把事情做完、領了薪水準時回家。 「合作」就是職場存在的目的之一，也是你能否擁有好人緣的關鍵。

●本文摘自三采文化出版之《大人學破局思考：從關鍵小事看出職場大局【Apple Podcast 年度熱門節目】》。