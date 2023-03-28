遠離慢性中毒！「三大原則」正確清洗蔬果，避免吃進農藥

空氣汙染、過度用藥、塑化劑、農藥、細菌、殺蟲劑……毒物就在我們生活周遭、無孔不入，傷害身體重要器官，甚至會在體內累積，造成神經系統受損、慢性中毒，甚至引發癌症。 一年又一年，罹患癌症與神經受損的病人數量逐年攀升、生活中要預防的汙染毒物越來越多，癌症、腫瘤、失智症、突變逐紛紛找上門，這一切都是毒物惹的禍！ 事實上，強壯健康的人體擁有抵抗毒物的基本能力，肝臟、腎臟內的細胞分子，勤勞地將毒物透過生物轉化排出體外。然而，現代人生活在充斥毒物的社會，連不小心中了毒都渾然不覺，導致體內的健康細胞受損，長期累積下來就會引發病變。舉凡造成癌症的細胞突變、誘發腫瘤的DNA損傷，最根本的原因，就是因為你中了毒！ 然而，什麼樣的物質可以被稱為毒物？它會如何進入人體？進入人體後又會在哪些器官內累積？毒物跟藥物的差別又在哪？我們該如何達到預防勝於治療的目標？ 為了解答這些疑惑、重建最全面的毒理學知識，毒理專家招名威教授，透過解析毒物的分類、侵害人體的方法、人體的應變之道，深入淺出的探討生活周遭的各類毒物，讓你徹底遠離慢性中毒！（編按）

文／招名威

農藥：農產品中隱藏的殺手

根據《農藥管理法》，農藥的定義為：「用於防除農林作物或其產物之病蟲鼠害、雜草者，或用於調節農林作物生長或影響其生理作用者，或是用於調節有益昆蟲生長者」。事實上，農藥依據防治對象分為殺菌劑、殺蟲劑、除草劑、殺蟎劑、殺鼠劑、殺線蟲劑、植物生長調節劑、除螺劑等（參照表6.5）。

圖／《毒理學全書》，臺灣商務印書館出版

國內農藥分類與國際相同，目前已核准登記的殺菌劑有436種、殺蟲劑443種、除草劑184種、殺蟎劑38種、殺鼠劑12種、殺線蟲劑13種、植物生長調節劑54種、除螺劑4種，另有殺蟲蟎混合劑1種，殺蟲殺菌混合劑1種，共計核准登記1,186種農藥產品，而其農藥有效成分計361種。

大部分農藥的作用是殺蟲、殺菌或除草，根據劑量的多寡多少會對人體、動物或環境造成風險或危害。但相對的，農藥也可用來防治有害病、蟲或雜草，以及提高農作生產量，這就代表只要是精準的施用，便可以達成平衡。

正確清洗蔬菜，避免農藥殘留

儘管政府有明確規定的農藥施作方式，但礙於施作的差異、法規難以管控與落實，以及氣候、土壤等不同因素導致農藥使用量的不同，不少農產品在採收後仍然會驗出農藥殘留，尤其是精緻漂亮的蔬果更是如此。2022年消基會調查市面上蔬果的農藥殘留比例，便發現青江菜、小白菜這類居家常見的蔬菜，有3成農藥殘留。除此之外，美國的非營利組織也在同年列出12種容易殘留農藥的蔬果，分別是草莓、菠菜、羽衣甘藍、甜桃、蘋果、葡萄、甜椒、櫻桃、桃子、梨子、芹菜、番茄。

書名：《毒理學全書：長期失眠、內分泌失調、腹瀉……理解生活中潛伏的各類毒物，激發人體保護機制的防毒聖經》 作者：招名威 出版社：臺灣商務印書館 出版日期：2023年3月1日

一般而言，造成農藥殘留的多半是接觸型藥劑的農藥，因為噴灑在蔬果表面，因此容易造成高比例的殘留。這種狀況自然讓消費者人心惶惶，市面上也因此出現了不少蔬果清潔劑。然而，清除掉殘餘的農藥並不困難，只要把握幾大原則便可以減少吃進農藥的風險！

◆葉菜類仔細清洗：由於葉菜類的根莖與葉面範圍較廣，不少人在洗菜時會漏掉，因此依照殘留比例的差異，仔細清洗葉面、莖部與根部，便可減少農藥殘留。

◆使用鹽或小蘇打：在洗菜水中加入適量的鹽或小蘇打，並把蔬果浸泡3～5分鐘，有助於將附著的農藥融入水中。切記，時間到了後要將浸泡的水倒掉，再用小量的清水沖洗5～10分鐘，讓水流沖走蔬果的殘留農藥。

◆先清洗再切除：透過徹底的清洗後，再將容易殘留農藥的蒂頭、根部，以及蔬果凹陷的部位切除，可以避免刀具上沾附農藥汙染了廚房用具。

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《毒理學全書：長期失眠、內分泌失調、腹瀉……理解生活中潛伏的各類毒物，激發人體保護機制的防毒聖經》。