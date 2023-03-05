使用者永遠與你想的不一樣？經營社群如何找到「對的模式」？

為什麼我總是抓不到觀眾的口味？

你是否覺得：經營社群時，似乎永遠沒辦法找到一招打天下的方法？

這是很正常的。

我剛開始經營社群時，就像圖表2-21所呈現的，只把自己的Instagram當成作品集：有圖就丟，沒有深入思考作品與作品間的關聯性，甚至沒有好好地介紹每一篇作品。隨性的程度甚至到了貼文圖片有時有邊框，有時沒有；文案有時有完整的標題和設計理念，但有時只想放上今天的日期和一句短語。

圖／究竟出版《社群故事圈粉術》

「不管怎樣，先求有、再求好吧！」抱持這種想法經營了幾個月的社群，我很快就發現這麼隨性的方法是行不通的。於是我仔細觀察把社群經營得有聲有色、分屬不同領域的創作者，發現他們在一篇一篇的貼文中，都有屬於自己的「模式」；即使是那些風格看似隨性的熱門圖文畫家，在安排每一則貼文時，依然有著難以察覺的巧思。也就是說，即使你已經決定了自己的品牌價值、角色設定、找到了屬於自己的受眾，但是在同樣的核心理念下，創作在社群上呈現的樣貌依然有千變萬化的可能。

於是我開始尋找「適合自己的模式」。

以我的例子來說，即使我的品牌理念自始至終都是「用插畫敘述各式各樣的街頭故事」，但依然有不同變化的可能性。以下是我嘗試過的不同模式： 一、以單張圖片為主，將畫作背後的故事全部寫在文案區。 二、圖文並茂，將故事重點寫在圖片上。 三、類似漫畫的圖文並茂，將故事敘述寫在圖片上，但將完整的細節保留在文案區。

事實上，如果換一個畫風、換一個拍攝方式就算換一個模式，那麼這幾年間，我其實已經換過將近十種不同模式了，而且每一種都嘗試了一段時間，並將優點保留到下一次嘗試中。

最後讓我順利被看見的模式是第三種。當我找到適合的模式後，成效很快隨之而來，在二○二○年的兩個月中，我的IG粉絲數從六千人一路漲到七萬人，就是拜這個模式所賜（參見圖表2-22）。

圖／究竟出版《社群故事圈粉術》

如果你也煩惱社群總是做不起來，一直吸引不到觀眾，有時候不是內容不夠好，而是只差「找到對的模式來呈現」的臨門一腳。

但也如同這一節最前面所說的，在社群中，沒有永遠行得通的方法，也就是沒有能讓你一招打天下的模式。

其實不只是經營社群，只要你的作品會給人看、會與人產生互動，就要接受成功的標準始終是一直浮動的：今年可行的創意，明年可能就不行了；當下可以使用的話題，風頭過了可能就會流於濫用。

在這邊，和大家分享我經營個人官網時的小實驗，也就是關於尋找「對的模式」。

我的官網剛上線時，正好是自己的繪畫課程開課期間，於是我在官網首頁上放了醒目的欄位，向大家宣布我即將開課，讓每位點進官網的觀眾都能輕易看見。

預想中，在官網的醒目欄位上出現新的商品，成效應該會不錯，但課程上架後第一波的宣傳的效益，卻沒有想像中好。兩天後，我改變方法，將課程文字直接打在圖片上，並將左上角「線上課程」的小貼紙改成「倒數10天」──因為「這是一堂線上課程」的資訊已經在圖片裡說明了。

圖／究竟出版《社群故事圈粉術》

如圖表2-23所示，雖然直覺來看，新版圖片的文字量有點多，但是透露給第一眼看到的人的資訊也相對完整。果然，新版圖片上架後，點擊率上升了非常多，在限時動態的導流下，吸引了不少對課程有興趣的讀者點進網頁，讓這一波的招生狀況相當不錯。

再舉一個例子，我在觀看官網的統計數據時，發現官網上與觀眾互動最低，也就是大家看過後最少點進來的欄位是「延伸閱讀」；但延伸閱讀是我在設計官網時花了最多心力編排的，裡面的內容介紹了我為什麼成為一名畫家的故事，還附上我接受過的專訪，以及好幾篇精選貼文。明明是內容這麼豐富的一則分頁，也花了比其他分頁更多的心力設計，怎麼反應卻這麼普通呢？

這就是第一章第五節談到宣傳自己的產品時所提到的，即使是優質的內容，如果沒有得到好的包裝，也有可能被大家忽視。

後來我請了親朋好友一起測試，在沒有告知理由的情況下，請他們試著瀏覽我的官網，並在過程中仔細詢問他們第一眼看到什麼、想點什麼按鈕、覺得這個地方是什麼功能？後來測試的結果是：大家都很容易略過「延伸閱讀」，因為照片的內容就是作品本身，讓人聯想到更多插畫作品，但文字卻寫著「閱讀更多街頭故事」──實際上，裡面的內容更接近大家認知中的「品牌故事」。就這樣，這項設計讓初來乍到的人們混淆不清，自然就會下意識避開自己不明白的按鈕。

這套方法在使用者經驗設計（UX設計）中稱為「使用者測試」，有興趣的讀者也可以請親友測試一下你自己的社群。

於是我整理了這個欄位的主要目的，調整為「告訴觀眾我的品牌由來是什麼」。

我先將圖片換成自己拿著畫具的照片，文字也改成「點進來看看更多的街頭故事吧！」。為了測試到底是不是欄位預覽圖的問題，我並沒有更動點擊欄位後會看到的任何內容。 一週後，這個欄位的點擊率上升了七○%，而且是在內容完全沒有任何改變的前提下（參見圖表2-24）。

圖／究竟出版《社群故事圈粉術》

請記得，在大多數的情境中，使用者所想的永遠和你設計時預設的不一樣，多多找人測試，才能做出設身處地的設計。

因此，不管是社群貼文，還是你的任何產品（官網、實體商品）都必須順應時勢地修正，漸漸找到適合自己的模式；只是，永遠沒有「最適合的」，你只能在過程中依照經驗與觀眾的回饋不斷修改。就像每年都會出一款新的iPhone一樣，有些可以廣受好評，有些卻飽受批評，但從長遠來看，整體仍然往好的趨勢發展，這就是一項好產品、好創作的演進。

堅持做，並在過程中不斷修改，社群中沒有永遠能夠一招打天下的模式。

●本文摘自究竟／圓神出版之《社群故事圈粉術：將流量變現，讓興趣為你工作》。